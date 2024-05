Traffico Roma del 19-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Luce VerdeUn saluto dalla redazione rallentamenti in via Statilia per un incidente all’altezza di via di Santa Croce in Gerusalemme temporaneamente chiusa a viale Regina Margherita per la presenza di alberi sulla carreggiata tra via Adda e via Ombrone nelle zone Palmarola e Selva Candida si corre la Maratonina delle periferie dalle sette di questa mattina chiuse via della Palmarola nuova e largo Codogno temporanea e chiusure al passaggio dei partecipanti momentaneamente chiusa alla corsia laterale della via Cristoforo Colombo tra via del Circuito e piazzale Cristoforo Colombo in direzione Ostia Per lo svolgimento della manifestazione sportiva rincorriamo la pace con Emergency chiusa Inoltre Viale della Villa di Plinio tra piazzale di Castel Fusano e via Cristoforo Colombo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...