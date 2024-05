Genova - due ragazzi aggrediti nel cuore della notte a colpi di manganell - paura nel centro storico

(Di domenica 19 maggio 2024) Li hannonele presi aate in via Frugoni, neldi. Duesono stati trasportati al pronto soccorso del San Martino per i traumi riportati. Soprattutto alla testa e sulle braccia. Ancora da capire l’esatta dinamicavicenda: il ferimento d

quattro giovani egiziani, tra i 17 e i 21 anni, alcuni residenti in una comunità per minori non accompagnati, sono stati denunciati dalla polizia per interruzione di pubblico servizio, dopo che hanno creato il caos a bordo di un treno regionale ...

I carabinieri di Genova indagano su una presunta violenza sessuale subita da una sedicenne. La giovane ha racconta to alla madre di essere stata violentata durante una festa in una casa sulle alture di Sori, comune della riviera genovese, dove era ...

Blitz della polizia stradale sul monte Fasce , nel levante genovese, dopo gli incidenti (di cui uno grave) che hanno coinvolto diversi moto ciclisti negli scorsi weekend. Una strada pericolosa usata spesso come pista per divertirsi nella bella ...

Botte e manganellate in via Frugoni, due 25enni finiscono al pronto soccorso - Botte e manganellate in via Frugoni, due 25enni finiscono al pronto soccorso - genova – Aggressione in piena notte. Due ragazzi sono stati picchiati con un manganello in via Frugoni. È successo alle 3.40. I due, entrambi venticinquenni, sono stati accompagnati al pronto soccorso ...

Aggressione con manganellate in centro: due 25enni in ospedale - Aggressione con manganellate in centro: due 25enni in ospedale - Violenza nella notte in via Frugoni nel centro di genova. Due ragazzi di circa 25 anni sono stati aggrediti e prese a manganellate intorno alle tre e mezza di domenica 19 maggio 2024. Ancora da ...

Genova, la retata in Regione porta a riflessioni: “chierichetti”, “beghine” e gli indagati genovesi eccellenti - genova, la retata in Regione porta a riflessioni: “chierichetti”, “beghine” e gli indagati genovesi eccellenti - genova, la retata in Regione porta a queste riflessioni: “chierichetti”, “beghine” e gli indagati genovesi “eccellenti”.