Incidente in moto a Padova | marito e moglie muoiono nello scontro frontale con un’automobile tedesca

Scontro tra moto e furgone a Vigodarzere vicino Padova : gravissimo moto ciclista di 19 anni , ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata

Due coniugi veneziani, di 68 e 66 anni anni che viaggiavano in sella a una moto sono morti in uno Scontro frontale con un furgone sulla via Romea all'altezza di Codevigo, in provincia di Padova . L'impatto con il mezzo guidato da un cittadino ...

