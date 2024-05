Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO APRTICOLARI PROBLEMI; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, A CASSINO OGGI SI CONCLUDONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA: PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE DEI FEDELI, FINO ALLE 24:00 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA SAN PASQUALE E IN VIA MARSELLA; PROCESSIONE RELIGIOSA IN PROGRAMMA ANCHE A SAN FELICE CIRCEO DOVE SI CELEBRA “SANTA MARIA DELLA SORRESCA”: DALLE 18 ALLE 20 CHIUSE AL TRANSITO PIAZZA MAZZINI, VIA VIRGILIO E ALTRE STRADE DEL CENTRO STORICO, ATTENZIOEN ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...