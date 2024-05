Fujifilm XT50 | ecco la nuova attesissima mirrorless

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 19 maggio 2024)presenta la fotocamera digitaleX-T50, il nuovo modello della Serie X che offre una qualità dell’immagine unica con tecnologia di riproduzione del colore esclusiva.X-T50 è caratterizzata da un corpo compatto e leggero che pesa circa 438 g e presenta il sensore X-Trans CMOS 5 HR retroilluminato da 40,2 megapixel, il motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5”, e una funzione di stabilizzazione dell’immagine IBIS a 5 assi, fino a 7,0 stop. È un modello versatile che unisce elevate prestazioni e qualità dell’immagine a una grande portabilità. In combinazione con il nuovo obiettivo zoom standard FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR può essere utilizzata per la ripresa di immagini in qualsiasi tipologia scatto. Inoltre, X-T50 è munita di ghiera per la ...