Peppe Ottaviano trovato morto in casa a Scicli - l’autopsia conferma l’omicidio | costole e cranio rotti

Verrà svolta l'autopsia sul corpo di Peppe Ottaviano , il 40enne Trovato senza vita nella sua abitazione nel centro di Scicli , per chiarire le cause della morte , che al momento resta avvolta dal mistero. In azione i Ris: non è ancora escluso ...

È giallo a Scicli, nel Ragusano, in Sicilia, dopo il ritrovamento in casa sua del cadavere del 40enne Peppe Ottaviano . Sarà l’autopsia in programma nei prossimi giorni a chiarire le esatte cause della morte dell’uomo. Sono stati i familiari i primi ...

Trovato morto in casa a Scicli, si indaga per omicidio: la svolta nelle indagini dall’autopsia - trovato morto in casa a Scicli, si indaga per omicidio: la svolta nelle indagini dall’autopsia - Giuseppe ottaviano era stato trovato senza vita nella casa di famiglia a Scicli, in provincia di Ragusa, in un lago di sangue. Oggi 18 maggio 2024, a distanza di una settimana, la svolta nelle ...

Sicilia, 40enne trovato morto in casa: è stato un omicidio - Sicilia, 40enne trovato morto in casa: è stato un omicidio - Dopo l’autopsia, eseguita sulla salma del quarantenne Giuseppe ottaviano, il cui corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione domenica 12 maggio scorso in via Manenti a Scicli (Ragusa), gli ...