Ecco l' ennesimo sciacallaggio della sinistra | Donzelli svela il gioco sporco contro Meloni

(Di domenica 19 maggio 2024) "È l'di unacapace solo di strumentalizzare, anche i diritti delle persone. Erano tre documenti, uno è stato sottoscritto e altri due no. Non è che se uno non dice esattamente quello che lapensa diventa omofobo". Giovanni, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, risponde così alle accuse al governo, che non ha firmato la dichiarazioneUe sulle persone Lgbt+. L'Italia sui diritti è più indietro dell'Ungheria? "Solo chi è in malafede può pensarlo, il governo è schierato per la condanna di qualsiasi discriminazione. Altra cosa è dire nelle scuole che non esistono i maschi e le femmine, ma esiste un "genere percepito, anche nei bambini", sostienein un'intervista al Corriere. "Non è questione di ...

