De Ketelaere Atalanta | pronto il riscatto nerazzurro dal Milan Le ultime

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’riscatterà Charles Dedalper un progetto a lungo termine. Una mossa vincente visto il rendimento stagionale Charles Decon l’sta ritrovando la sua dimensione diventando cardine offensivo della squadra. Una stagione talmente ad alti livelli che la società non ci sta pensando due volte a quello che sarà il suo futuro: al 100% a tinte nerazzurre per un progetto tanto vincente quanto a lungo termine. Risulta infatti che la società premerà il bottone sul diritto dia 22 milioni di euro dal. Sconto? Attualmente non risulta, ma entrambe le parti stanno lavorando per far diventare al 100% Deun giocatore dell’

Koopmeiners-Juventus. Ma l’Atalanta non svende: Attese offerte oltre i 60 milioni per l’olandese che piace in Premier e non solo. I bianconeri pensano a una maxi operazione: coinvolti Carnesecchi e Soulè. .

Juventus, Ederson mette tutti d'accordo: l'Atalanta fa il prezzo: Allegri, Giuntoli, tutti quanti. Il nome di Ederson riceve sì unanimi dalle parti della Continassa. La Juventus del futuro, nelle idee della parte tecnica e di.

Atalanta, Lookman preoccupa Gasperini: in dubbio per il Milan: Tour de force L’Atalanta non ha patito l’assenza di Lookman nell’ultimo mese, complici le crescite esponenziali di De Ketelaere e Miranchuk, in un reparto che può contare anche due centravanti di ...