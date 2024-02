Ascolti tv ieri | boom omaggio a Costanzo Flop Berlinguer e top Fiorello

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Glitv dimartedì 20 febbraio 2024 hanno registrato per Champions League Inter vs Atletico Madrid 5.402.000 telespettatori, share del 24.8%. In seconda serata Dedicato a... Maurizio.000 spettatori, 21.9% di share. Il film Aline La voce dell'Amore su Rai1 ha ottenuto 2.315.000 telespettatori, share del 12.6%. Le Iene su Italia 1 ha conquistato .000 spettatori, % di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 doc Buon Compleanno Massimo Rai2 Dalla Strada al Palco Rete 4 È sempre CartaBianca La7 DiMartedì Tv8 film La Memoria del Cuore NOVE Terrybilmente Divagantetvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. Canale 5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 TG2 Post .000, ...