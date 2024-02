Allarme smog | da sport all’aperto a mascherina in bici | cosa fare e cosa no

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lo pneumologo Vancheri: "Per i bambini utili gite fuori città nel weekend e per le persone a rischio uscite limitate con picchi inquinamento" Cautela per le corse nei parchi cittadini e negli spostamenti incletta in presenza di livelli elevati di. L'aria inquinata che attanaglia in questi giorni le città, in particolare in Lombardia