Contratto metalmeccanici | riduzione dell’orario e aumento di 280 euro Cosa chiedono i sindacati

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 –deiuniti nelle richieste sul nuovo, tra cui spicca ladell’ora rio di lavoro settimanale. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil presenteranno una piattaforma condivisa per il rinnovo triennale delche scadrà il prossimo 30 giugno, piattaforma che è stata approvata oggi dall’assemblea dei delegati delle tre organizzazioni, dopo aver ricevuto l’ok degli organi delle singole sigle. L’8 e 10 aprile sarà sottoposta al referendum dei lavoratori. L’salariale Iunitariamente unmedio dello stipendio, per il triennio 2024-2027, di 280sul trattamento economico minimo ( il livello C3 del nuovo inquadramento ...

Fim, Fiom, Uilm: ridurre l'orario di lavoro fino a 35 ore. Per i metalmeccanici richiesto un aumento di 280 euro: ROMA. I sindacati dei metalmeccanici Fim - Cisl, Fiom - Cgil e Uilm - Uil presentano la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il 2024 - 2027, che riguarda più di 1,5 ...

Fim, Fiom e Uilm chiedono di ridurre l'orario di lavoro fino a 35 ore: I sindacati dei metalmeccanici Fim - Cisl, Fiom - Cgil e Uilm - Uil presentano la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il 2024 - 2027, che riguarda più di 1,5 ...

Metalmeccanici, sindacati: aumento 280 euro e 35 ore settimanali -: Dopo l`approvazione formale da parte degli organismi statutari di Fim, Fiom e Uilm l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici per il periodo 2024 - 2027 è stata discussa dall'assemblea unitaria dei delegati delle tre organizzazioni. I sindacati chiedono alle controparti aziendali, Federmeccanica ...