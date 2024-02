Guerre Gaza e Ucraina | a Monaco l`Europa lavora per un ruolo da protagonista

(Di domenica 18 febbraio 2024) Unpiù attivo nel mondo, in un momento di grandi sfide geopolitiche dagli esiti incerti. L'obiettivo, emerso durante la Conferenza sulla sicurezza di, è ambizioso. L'Europa vuole contare di più, rafforzare il suo pilastro nella Nato, giocare undanella soluzione a due delle principali crisi in corso: l'e la guerra a.Un progetto a breve, media e lunga scadenza, che richiede un grande sforzo ai singoli Paesi membri e alle istituzioni comunitarie, tra l'altro alla vigilia delle prossime elezioni europee: superare le divergenze, andare oltre gli interessi nazionali, sposare un approccio davvero unitario e comunitario. Una sfida che, guardando proprio ai conflitti in Medio Oriente e in, richiede anche di aprire le porte ...

La guerra Hamas-Israele del 2023 è un conflitto armato tra lo Stato di Israele e Hamas, iniziato il 7 ottobre 2023 come conseguenza dell'attacco di Hamas a Israele del 2023. Dopo il ritiro di Hamas con gli ostaggi entro la striscia di Gaza, l'8 ottobre Israele ha dichiarato lo stato di guerra con lo scopo ufficiale di cancellare Hamas definitivamente, iniziando prolungati bombardamenti diretti alla Striscia di Gaza dove si trovano le basi dell'organizzazione palestinese. Il 26 ottobre è iniziata anche l'avanzata di terra dell'esercito israeliano nella Striscia, con violenti combattimenti sviluppati all'interno di zone urbane densamente abitate, dove Hamas ha realizzato le proprie fortificazioni. Il conseguente coinvolgimento della popolazione civile palestinese nei bombardamenti e negli scontri, con un alto numero di sfollati, feriti e vittime, ha generato una crisi umanitaria destando l'allarme di numerose organizzazioni umanitarie e di alcuni governi, i quali hanno denunciato apertamente i metodi israeliani anche in sede ONU.

Sky Tg24

Fanpage.it

"Cercano un sostituto per Sinwar": l'ultima mossa di Hamas per fermare l'avanzata su Rafah: “La stazione di Hamas-Gaza non risponde, non c'è nessuno con cui parlare come leadership sul terreno. Questo significa che vi sarà una gara per decidere chi gestirà Gaza”. Per quanto riguarda la ...

Lula: quello che Israele sta facendo a Gaza è identico allo sterminio degli ebrei fatto da Hitler: Non solo. Il presidente brasiliano ha accusato Israele ha paragonato la guerra di Israele a Gaza alla campagna di Adolf Hitler per sterminare il popolo ebraico: "Non è una guerra di soldati contro ...

Lula accusa Israele di genocidio e paragona ciò che accade a Gaza all'Olocausto: Si è alzata la bufera tra Brasile e Israele dopo che il presidente brasiliano Lula da Silva ha accusato Israele di genocidio contro i palestinesi e ha paragonato ciò che sta accadendo a Gaza all'Oloca ...