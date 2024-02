Cina | forte flusso di viaggi durante vacanza della Festa di primavera

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pechino, 18 feb – (Xinhua) – Laha registrato quasi 2,3 miliardi diin varie modalita’ di trasportoladiappena conclusa, che quest’anno e’ durata dal 10 al 17 febbraio. In particolare, iin treno sono ammontati a 99,46 milioni, isu strada hanno superato i 2,16 miliardi, le rotte marittime hanno raggiunto i 9,41 milioni e i voli hanno raggiunto i 17,99 milioni, secondo i dati pubblicati dal team di lavoro governativo per la corsa aididi quest’anno. Ieri, l’ultimo giornodi ...

La Repubblica Popolare Cinese (S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (S, ZhongguóP; lett. "Paese di mezzo"), è uno Stato dell'Asia orientale. La Repubblica Popolare Cinese è stata in passato indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla dalla Repubblica di Cina, comunemente chiamata Taiwan (o Formosa), indicata invece come Cina nazionalista. Entrambe le entità reclamano il controllo sul territorio complessivo cinese. La Repubblica Popolare Cinese con oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, è il secondo stato più popoloso del mondo.

