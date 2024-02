Sanremo 2024 | i testi delle canzoni tradotti in latino in un liceo

Connessioni annuncia il primo ospite 2024, per la prima volta a e reduce dalla partecipazione dall'ultimo festival di Sanremo: IL alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che

Il gossip sul presunto flirt tra Emma Marrone e Tedua è nato durante il Festival di Sanremo 2024 . Una suggestione che non ha ricevuto conferma o ... (fanpage)

Mahmood è ancora nella top 50 Global di Spotify , in attesa dell'uscita, domani, del suo nuovo album "Nei letti degli altri".Continua a leggere (fanpage)

Wpt Sanremo: texApoker aumenta lo stack a 50.000 gettoni, 26 eventi confermati Non è ancora pronto lo schedule del Wpt Prime Sanremo in programma dal 31 maggio all'8 giugno ma texApoker annuncia intanto l'aumento delle chips da 30.000 a 50.000 per il Main. Scritto da Ca Più ...

Santi Francesi in tour il prossimo autunno Il tour farà seguito a “L’amore torna. Piccole liturgie musicali”, quattro showcase che hanno registrato il sold out che si terranno a marzo in due luoghi sconsacrati: il 15 e 16 marzo a Milano nella ...

Sangiovanni si ferma: «Non ho più energie, la decisione non dipende dalla classifica di Sanremo» Dopo il 29esimo posto a Sanremo 2024, Sangiovanni ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. L'artista, infatti, ha reso noto che non ha in programma nessun tour e nessun nuovo album ...