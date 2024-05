Arrampicata sportiva - eliminati gli italiani nella combinata olimpica alle Olympic Qualifier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Prosegue la prima tappa delleSeries Qualifer diin quel di Shanghai (Cina): in scena oggi sono andate le semifinali dellae le finali della specialità speed sia al maschile che al femminile.purtroppo tutti gli azzurri sono statisia al maschile che al femminile. Al maschile non sono riusciti ad approdare in finale Filip Schenk e Stefano Ghisolfi. Schenk ha totalizzato un punteggio di 59.8 frutto del 33.8 nel boulder e del 26lead, chiudendo in diciassettesima posizione. Diciannovesima e penultima posizione in semifinale per Ghisolfi che ha fatto discretamentelead facendo 39.1 punti, ma nel boulder è ...