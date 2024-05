Un convegno dei Consulenti del Lavoro di Arezzo sui contratti atipici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Unper approfondire idie per facilitare l’accompagnamento dei cittadini verso l’occupazione lavorativa, favorendo l’incontro tra domanda e offerta. L’iniziativa, in programma alle 15.00 di martedì 21 maggio al Circolo Artistico in Corso Italia, è promossa dal Consiglio Provinciale dell’Ordine deidelnell’ambito delle attività di formazione continua rivolte ai propri iscritti e andrà a proporre una dettagliata analisi di diverse modalità contrattuali quali ilintermittente a chiamata, la prestazione occasionale e la collaborazione coordinata e continuativa. Il relatore dell’incontro sarà il dottor Giovanni Cruciani, consulente deldi Perugia, ...