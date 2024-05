Francesca Cipriani | Massacrata da un uomo e il mio capo tentò di violentarmi La mia vita difficile - ho scaricato sulla chirurgia le ansie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)è stata ospite di Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta su RaiDue. Un racconto, quello dell’ex gieffina, vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato: “Mi ha massacrato di botte e mi ha chiuso in casa. Non respiravo più, mi sono salvata solo perché sono uscita in strada a chiedere aiuto“. Non solo,ha subito abusi anche da un ex datore di lavoro: “Un’altra volta facevo la commessa a Sulmona e fui sequestrata dal mio datore di lavoro che mi chiuse in un camerino per. Anche allora sono riuscita a scappare gridando aiuto. Ho avuto unaterribile e hoplastica tutte le miee le mie fragilità fino a distruggermi”. Assieme ...