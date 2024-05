Lavoro - Cafà Cifa-Fonarcom | Ecco guida su parità di genere

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – "Dopo la legge che ha regolamentato la certificazione sulladi, come associazione di impresee sindacato Confsal abbiamo sentito il bisogno di dar vita a questaedita di Giuffrè, uno strumento utile, uno strumento operativo per imprenditori, direttori del personale, dirigenti sindacali, dirigenti dell'individuazione su come accompagnare l'azienda per