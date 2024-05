Ultime Notizie Roma del 18-05-2024 ore 14 | 10

(Di sabato 18 maggio 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio Chico Forti il 65enne Trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo 24 anni di detenzione è arrivato in Italia l’aereo con a bordo l’uomo è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare dove ha incontrato il premier meloni ora sarà portato per qualche giorno anel carcere di Rebibbia e poi trasferito nel Penitenziario di Verona forte è stato condannato all’ergastolo per un omicidio avvenuto nel 1998 a Miami le prime parole del sessantacinquenne Non vedo l’ora di riabbracciare mia madre forti è apparso visibilmente commosso anche durante l’incontro col presidente del consiglio che ha ringraziato la famiglia decisivo l’intervento del governo la cultura fortemente marcata dall’individualismo rischia sempre di far sparire ...

Non c'è soltanto l'Alta velocità. Arenaways è il terzo incomodo sui binari - Non c'è soltanto l'Alta velocità. Arenaways è il terzo incomodo sui binari - Parla l'amministratore delegato Matteo Arena. Il gruppo partirà a inizio 2025 con i regionali piemontesi. Dal 2026 ci saranno i nuovi intercity per ...

De Rossi diretta: la conferenza stampa LIVE prima di Roma-Genoa - De Rossi diretta: la conferenza stampa LIVE prima di roma-Genoa - L'allenatore giallorosso parla ai giornalisti alla vigilia della gara con i rossoblù di Gilardino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

Rifiuti Roma, Acea: "Presentata offerta per termovalorizzatore" - Rifiuti roma, Acea: "Presentata offerta per termovalorizzatore" - Acea ha presentato l'offerta per il termovalorizzatore di roma, l'impianto per il trattamento dei rifiuti. Lo comunica l'azienda in una nota. ''Acea Ambiente S.r.l., società controllata da Acea S.p.A.