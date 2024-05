Vigilessa uccisa - il legale del collega che l’ha uccisa a Fanpage it | “Lui è distrutt - ma non voleva farlo”

(Di sabato 18 maggio 2024) Ildell'ex comandante Giampiero Gualandi a margine dell?udienza di convalida del fermo sul caso dell’omicidio della 33enne Sofia Stefani nella caserma di Anzola in Emilia. "Non si erano dati appuntamento, lei è arrivata lì per caso", spiega. E ribadisce: "È stato un incidente".

Vigilessa uccisa, l'ex comandante cambia versione: "C’è stata una colluttazione" - Vigilessa uccisa, l'ex comandante cambia versione: "C’è stata una colluttazione" - Dal carcere della Dozza, Giampiero Gualandi, il vigile urbano di 63 anni accusato di avere ucciso con un colpo d’arma da fuoco ... Il loro responsabile era informato", spiega il legale sottolineando ...

Sofia Stefani, il papà Bruno: “Chiediamo chiarezza, vogliamo capire perché nostra figlia è morta” - Sofia Stefani, il papà Bruno: “Chiediamo chiarezza, vogliamo capire perché nostra figlia è morta” - Il sindaco di Zola è andato a trovare i genitori della vigile uccisa dell’ex comandante ad Anzola: “Sono devastati”. Gli amici stretti intorno ...

Gissi, sarta uccisa con il coltello: processo al via a dicembre - Gissi, sarta uccisa con il coltello: processo al via a dicembre - VASTO – È fissata per il prossimo 6 dicembre 2024 la prima udienza del processo in corte d’Assise di Lanciano a carico di Flavio Giovanni Meo, a distanza di circa un ...