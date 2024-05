LIVE Canoa slalom - Europei 2024 in DIRETTA | Franklin in testa a tre atlete dalla fine

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Luce rossa di 26 centesimi dopo il primo settore. 14.32 Partita Zuzana Pankova. 14.32 La polacca è certa di una medaglia. Vedremo ora quale sarà il metallo. 14.31 PRIMA POSIZIONE!! Zwolinska chiude la gara in 95.77, creando un solco nell’ultimo settore. 14.31 Luce verde per la polacca, che è indi 1.33 dopo il secondo settore. 14.30 Partita Klaudia Zwolinska, atleta con il pettorale più basso di questa finale. 14.29 Grandissimo ultimo intertempo di Vuitton, che nonostante due penalità si inserisce in seconda posizione con il punteggio di 102.64. 14.28 Nel frattempo arriva la conferma del tempo di, che è quindi in prima posizione. 14.28 La francese tocca sia alla porta 6 che alla 7. 14.27 Iniziata la gara di Emma Vuitton. 14.27 Compare un asterisco accanto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.33 Affini a 3 km dall’arrivo. Si gioca il primato con Hoole. 14.32 Sta per partire Filippo Ganna . Scatterà per la precisione alle ...

Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: battuti da Arevalo-Pavic - Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: battuti da Arevalo-Pavic - CLICCA PER AGGIORNARE LA diretta live Si chiude qui la diretta live e il bel torneo di Bolelli/Vavassori, che perderanno la seconda posizione nella race se Granollers/Zeballos batteranno Bublik/ Shelt ...

De Rossi diretta: la conferenza stampa LIVE prima di Roma-Genoa - De Rossi diretta: la conferenza stampa live prima di Roma-Genoa - L'allenatore giallorosso parla ai giornalisti alla vigilia della gara con i rossoblù di Gilardino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

LIVE – LaLiga, 37ª giornata 2023/24: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta - live – LaLiga, 37ª giornata 2023/24: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta - MADRID (SPA). Ritorna in campo LaLiga con la 37ª giornata della stagione 2023/24. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del turno di campionato.