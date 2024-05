Ascolti Tv del 17 maggio | L’AcchiappaTalenti cala ancora

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 18 maggio 2024) Non è bastata una settimana di promozione e sfottò online (la regola del purché se ne parli è sempre valida), dato che glidella seconda puntata denon sono aumentati, né rimasti stabili, ma sono addirittura scesi. In occasione della giornata internazionale alla lotta all’omofobia, Milly Carlucci – che ha fatto scendere in campo tre ragazze transgender canterine – ha portato a casa il 15,2% di share pari a 2.315.000 telespettatori. Il suo competitor, Canale 5, che ha riproposto la soap Terra Amara, ha fatto il 17,9% di share con 3.011.000 telespettatori. Da segnalare Italia 1 in salita (5% di share) dopo la finale fallimentare de La Pupa e il Secchione (3,4%). Milly ricorda la giornata contro l’omofobia con tre artiste transgender https://t.co/pBYXVcYxHe — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 17, 2024Tv ...