Il Sole 24 Ore - Inter - Pimco si chiama fuori | Oaktree diventerà proprietaria e venderà

(Di sabato 18 maggio 2024) Situazione in divenire in casaper districare il futuro della società. Entro martedì - scadenza fissata a lunedì 20 maggio, giorno...

La svolta per l’ Inter è vicina. Lo afferma Il Sole 24 Ore, che comunica come la firma tra Steven Zhang e il fondo americano Pimco sia previsto per l’inizio della prossima settimana. Pimco , secondo il quotidiano italiano, dovrebbe subentrare a ...

CONFERENZA TUDOR: "L'Inter è un modello. Luis Alberto ci sarà, in porta torna Provedel" - CONFERENZA TUDOR: "L'inter è un modello. Luis Alberto ci sarà, in porta torna Provedel" - inter - “Abbiamo giocato subito con Juve e Roma ... La fisicità della Lazio - “Non si parla solo dei centimetri. In Premier sono più veloci, ad esempio. Quelli bravi e veloci costano tanto, per questo ...

LIVE INTER-ATALANTA 2-0 - LIVE inter-ATALANTA 2-0 - 35' - inter che nel frattempo riparte e mette ancora in difficoltà la Dea con Owusu. Il 7 di casa si accentra, dribbla, cerca la porta di Torriani ma guadagna solo corner. 33' - Bella giocata degli ...

LIVE PRIMAVERA - Inter-Atalanta 1-0, 53' - Via al secondo tempo. Atalanta subito pericolosa, ma Raimondi c'è - LIVE PRIMAVERA - inter-Atalanta 1-0, 53' - Via al secondo tempo. Atalanta subito pericolosa, ma Raimondi c'è - LIVE inter-ATALANTA 1-0 (Miconi 17') 53' - Nerazzurri di casa che ribaltano l'azione, tornano a farsi vedere nelle zone d'attacco, ma Aidoo si lascia cadere un po' ...