Puglia - maltempo | allerta per temporali Protezione civil - previsioni meteo

(Di sabato 18 maggio 2024) Il dipartimento dellae ha emesso per lal’con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontee della. L'articoloper e, proviene da Noi Notizie..

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi ...

Alcune regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Fra esse la Puglia , più precisamente il tarantino ed il Salento . Il dipartimento della Protezione civile ha ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con ...

Sabato di maltempo su tutta la Puglia: diramata l'allerta gialla - Sabato di maltempo su tutta la puglia: diramata l'allerta gialla - La protezione Civile della Regione rende noto che sono previsti temporali con quantitativi di acqua fino a puntualmente moderati ...

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - puglia, maltempo: allerta per temporali protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio ...

Smaltimento illecito di rifiuti: 4 denunciati e aree sequestrate a Bitritto - Smaltimento illecito di rifiuti: 4 denunciati e aree sequestrate a Bitritto - BARI - In un'operazione coordinata a livello nazionale dalla Squadra Centrale Operativa (SCO), gli agenti delle Squadre Mobili e delle SISCO, supportati dalle Agenzie Regionali per la protezione ...