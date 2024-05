Formula 1 - la nuova Ferrari che gareggia sul circuito di Imola | com’è cambiata la SF-24

La Scuderia Ferrari HP ha annunciato l’arrivo in squadra di Loic Serra e Jerome D’Ambrosio , tecnici entrambi provenienti dal team Mercedes AMG F1. Loic Serra assumerà il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, riportando a Enrico ...

Ecco Come la Ferrari utilizza l'Intelligenza artificiale in Formula 1 e Come la tecnologia sia diventato il vero terreno di sfida tra i top team del Circus: l'IA è stata infatti la vera arma segreta per gli ultimi passi in avanti fatti dalla ...