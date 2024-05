Milei in Spagna per incontrare le imprese e partecipare a Europa Viva 24

Le Opinioni | I «viaggi privati» del presidente anti-casta - Le Opinioni | I «viaggi privati» del presidente anti-casta - Per il partito dei Conservatori è il culmine di una corsa verso le Europee cominciata ormai da mesi con tappe in giro per l'Ue e non solo. Per Vox è l'avvio ufficiale di una… Leggi ...

Milei in Spagna, 'sì, chiuderò la Banca Centrale argentina' - milei in spagna, 'sì, chiuderò la Banca Centrale argentina' - Il presidente dell'Argentina, Javier milei, ha confermato che uno degli obiettivi del suo governo rimane quello di eliminare la Banca centrale. (ANSA) ...

A Madrid l'internazionale nera in salsa sovranista: Orban, Meloni, Le Pen ospiti dei fascio-franchisti di Vox - A Madrid l'internazionale nera in salsa sovranista: Orban, Meloni, Le Pen ospiti dei fascio-franchisti di Vox - Marea nera sulla spagna. Vox riunirà questo fine settimana a Madrid numerosi leader internazionali della destra sovranista fra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier ungherese Vikt ...