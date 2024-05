LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | in gara Filippo Gann - bene Affini

Leggi tutta la notizia su oasport

14.33a 3 km dall'arrivo. Si gioca il primato con Hoole. 14.32 Sta per partirea. Scatterà per la precisione alle 14.35. 14.31 Daan Hoole in testa con 9? su Walscheid. Continua a cambiare il leader provvisorio al traguardo. 14.31 Cambia il leader della classifica al traguardo. Al comando il tedesco Walscheid con 8? di vantaggio su Cerny. 14.30 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme da adesso in poi la cronometro di Desenzano del Garda. 14.27 Arriva all'intermedio Edoardo! L'azzurro è al comando: 4" di margine su Hoole al secondo intermedio. 14.24 Occhio invece all'olandese Dan Hoole ...