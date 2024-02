Acerbi inizia il programma dopo l’infortunio Inter tranquilla – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha cominciato a fare in modo di superareaccusato in Roma-. Non ci sarà ovviamente contro la Salernitana, ma Sport Mediaset indica i tempi di recupero. LA GESTIONE – Francescoha già cominciato ilper risolvere il problema al soleo. Il difensore, infortunatosi sabato in Roma-, ieri ha svolto gli esami e oggi ha fatto i primi passi per superarlo. Seppur lieve, il suo risentimento va controllato giornogiorno per la delicatezza della parte muscolare in questione. Sport Mediaset dà per certo chesalterà la Salernitana venerdì e, con ogni probabilità, l’andata di Champions League contro l’Atlético Madrid di martedì prossimo. Al suo posto giocherà Stefan de Vrij, che in stagione ha dato ampie ...