Salernitana-Verona lunedì 20 maggio 2024 ore 18 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di domenica 19 maggio 2024) Al 67? della sfida contro il Torino, grazie al gol di Swiderski, ilera virtualmente a 37 punti e salvo insieme al Lecce. Invece un’insolita doppia fiammata dei granata ha ribaltato il punteggio e la sconfitta 2-1 lascia gli uomini di Baroni in una situazione privilegiata rispetto a Sassuolo, Udinese, Empoli, Frosinone e Cagliari InfoBetting: Scommesse Sportive e

Serie A, Lecce - Atalanta 0 - 2. Ora in campo Torino - Milan - Questo penultimo turno di campionato si chiuderà solo lunedì con Salernitana - Verona (alle 18.30) e con Bologna - Juventus (alle 20.45). La cronaca di Lecce - Atalanta ( GLI HIGHLIGHTS ) Primo tempo ...

Salernitana - Verona, la prevendita viaggia lenta: il dato - Salerno . Non si infiamma la prevendita per Salernitana - Verona, sfida in programma lunedì alle ore 18:30. Dopo il pomeriggio all'insegna della passione e dei tifosi più piccoli nel cuore di Pastena, il club granata continua a fare i conti con ...