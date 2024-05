LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | successo veloce per Assunta Scutt - è agli ottavi! Attesa per Giuffri -a, out Carlino

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54:della -48 kg anche la turca Beder.nei -60 kg l’uzbeko Ruziev 10.53: Sarà la russa Giliazova l’avversaria dio neglidi finale della categoria -48 kg. Battuta per waza ari la belga Petit 10.50: Nella categoria -50 kg onne avanzanola padrona di casa degli Emirati Arabi Bishrelt, la svizzera Ndiaye, la spagnola Toro Soler, la giapponese Shiraishi, l’ungherese Pupp, l’australiana Easton, la francese Buchard. Fra tre incontri toccherà a Odetteda contro la spagnola Lopez Sheriff 10.48: Nella categoria -60 kg sonoil rappresentante di ...

Questa sera, con orario stimato per le 20.30, Elina Svitolina affronta Aryna Sabalenka nella gara valida per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia . Una sfida che si prospetta interessante tra due delle protagoniste del tennis ...

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di ...

Tennistavolo, Debora Vivarelli ai quarti nel Preolimpico di Sarajevo: domani gli scontri decisivi per il pass olimpico - Debora Vivarelli approda ai quarti di finale dell'ultimo dei tabelloni ad eliminazione diretta del Preolimpico su base europea di singolare del ...

C’è Catania – Atalanta U23, Zeoli sceglie Chiricò al fianco di Cianci - C’è Catania – Atalanta U23, Zeoli sceglie Chiricò al fianco di Cianci - Gli ottavi di finale dei play off di Serie C propongono alle 20,30 una gara di ritorno che potrebbe promuovere il Catania ai quarti, Atalanta U23 permettendo. La frase pronunciata ieri in conferenza ...