G7 - conto alla rovescia | lavori in corso ed eliporti Zona rossa divieto di movimento per 5000 intorno al castello

A poche ore d alla finale tutti e sei gli artisti, Holden, Petit, Sarah, Dustin, Marisol, Mida, che sono entrati a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, fin d alla prima puntata, il 24 settembre 2023, si preparano per la finalissima. A ...

scatta il conto alla rovescia per la pubblicazione dell'ordinanza per l'aggiornamento delle GPS (2024-2026). Dopo l'incontro politico che si è tenuto al Ministero, manca davvero poco per il via libera definitivo alle operazioni. L'articolo DIRETTA ...