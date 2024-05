Dove mangiare a Varenna I 7 migliori ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 19 maggio 2024) A parte i suggestivi scorci sul lago, meritano la visita la Chiesa di San Giorgio e quella di San Giovanni Battista ma soprattutto Villa Monastero, complesso del ‘500 una volta convento di monache cistercensi e oggi casa museo con splendidi giardini. Non lontano sorge Villa Cipressi, del tardo Rinascimento, con terrazze digradanti verso il lago. Per gli inguaribili romantici è d’obbligo percorrere la Passeggiata degli Innamorati, una passerella di metallo ad arco fissata nella roccia e a strapiombo sul lago, che nella bella stagione è ricoperta di piante rampicanti e fiori. Infine, a sovrastare il paese, c’è il Castello di Vezio, su un promontorio sul fondo della Val d’Esino. Qui i 7 indirizziIl Cavatappi Ristorante. Intimo e accogliente, con una collezione di cavatappi in bella ...