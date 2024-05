Incidente a Riolunato Modena | gravissimo un motociclista di 27 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024)), 19 maggio 2024 – Sono gravi le condizioni di un 27enne coinvolto nel pomeriggio di sabato in un, Sulla strada che da Pavullo conduce all'Abetone. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto. A quanto pare il ragazzo viaggiava sulla sua moto e a un certo punto ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada. A prestare i primi soccorsi un automobilista che passava da lì in quel momento: ha allertato il 118. Sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Pavullo. Vista la gravità della situazione si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il 27enne all'Ospedale Maggiore di Bologna. Ilè in terapia intensiva e la prognosi è riservata.