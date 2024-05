Se non sono belli non li vogliamo | la Triestina ispira al Benevento solo gol da applausi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Se nonnon li segna. Sembra un mantra per ilche, quando decide di muovere il tano dei marcatori, lo fa in una maniera unica. Le due reti con lal'elogio della precisione, della balistica e del genio di chi ha avuto il merito di trovare la via del gol. Il tocco di prima a girare di Ciciretti e' da perdere la testa, in fondo come il gol di Lanini nella gara d'andata che ha mantenuto in partita la truppa di Auteri. Quasi in fotocopia ma entrambi mortiferi per l'esito prodotto. Sfera nell'angolino e portiere che non puo' fare altro che raccogliere. Meno bello stilisticamente ma per nulla banale il gol di Perlingieri. Un tocco di piatto ben preciso con la palla che ha finito la sua corsa nell'angolino basso di Matosevic. ...