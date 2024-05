Favola della domenica – Tron e Trin

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) C’erano una volte due alberi che si trovavano uno di fronte all’altra su un viale di campagna. Si guardavano e si parlavano da quando erano due tigli fanciulli. Comunicavano tra loro e con gli altri compagni del viale attraverso le radici e le foglie. “Buongiorno,. Hai visto? Due bambini si avvicinano. Credo che vogliano arrampicarsi sui nostrichi”. “Ho paura che si facciano male. Conviene farli desistere”. I due alberi emisero un sibilo pauroso e i bimbi si allontanarono. “Toh, guarda! Ora stanno arrivando degli scoiattoli”. I due alberi si divertirono a seguire le giravolte delle bestiole intorno ai lorochi. In estate, erano allegri e giocosi. Facevano bella mostra dei loro fiori profumati i cui petali volavano via a ogni alito di vento. Quando però veniva l’autunno, si spogliavano delle foglie e, in inverno, la neve ...