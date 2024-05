Perché il bimbo non ha avuto scampo | così il pitbull l' ha ucciso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per appurare eventuali responsabilità sulla morte del piccolo Michele,di soli cinque mesi azzannato a morte sabato mentre era in braccio alla nonna nel cortile di un'abitazione di Palazzolo (Vercelli). Il bambino è stato improvvisamente assalito dal cane di proprietà dei genitori, in quel momento fuori casa, che lo ha morsicato nella parte posteriore del collo e sul cranio. È l'ennesimo episodio del genere - solo pochi giorni fa l'altra simile tragedia avvenuta a Campolongo di Eboli (Salerno), dove duehanno di fattoundi 13 mesi che si trovava in braccio allo zio. E ora anche la politica pare porsi davvero il problema dei cani pericolosi. Secondo Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, è ormai necessaria «una ...