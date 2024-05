Al Festival della Tripla partecipa solo la Reyer Unahotels - si va alla bella

(Di domenica 19 maggio 2024) REGGIO EMILIA 92 VENEZIA 95REGGIO EMILIA: Weber 10 (2/5, 1/3), Galloway 15 (2/6, 2/7), Vitali 15 (1/2, 4/5), Chillo 2 (1/1), Faye 20 (8/9); Uglietti 2 (1/2, 0/3), Grant 2 (1/1, 0/1), Atkins 2 (1/1, 0/1), Black 14 (2/5), Smith 10 (3/7, 1/5). N.e.: Cipolla, Bonaretti. All.: Priftis. UMANAVENEZIA: Spissu 11 (0/1, 1/3), Tucker 24 (4/6, 4/5), Casarin (0/1, 0/1), Simms 14 (3/3, 2/3), Tessitori 8 (3/8); Heidegger 11 (0/1, 3/6), De Nicolao 10 (1/2, 1/1), Parks (0/3, 0/2), Wiltjer 17 (1/2, 5/9), Brooks. N.e.: Janelidze, O’Connell. All.: Spahija. Arbitri: Attard, Borgioni, Perciavalle. (21-31, 46-51; 69-74) Note T.l.: Reg 24/34 Ven 23/30. Rimb.: Reg 31 (Faye 8) Ven 35 (Tucker 11). Ass.: Reg 26 (Smith e Weber 5) Ven 16 (Spissu 8). Spettatori 3772. Tutto da rifare. Venezia espugna il PalaBigi e porta Reggio a gara 5 che si giocherà ...

Formula 1 | GP Imola, le Ferrari all’attacco dalla seconda fila - Formula 1 | GP Imola, le Ferrari all’attacco dalla seconda fila - “Oggi non abbiamo centrato il nostro obiettivo e ora dobbiamo concentrarci su dove guadagnare a livello tecnico per essere più veloci nelle prossime gare, dato che da alcuni GP sappiamo di dover ...

Classifica Piloti e Team dopo Imola 2024 - Classifica Piloti e Team dopo Imola 2024 - È festa italiana nella Feature Race del Gran Premio dell’emilia-Romagna, sia per il primo successo di Sami Meguetounif in Formula 3, al volante della milanese Trident, che per il 3° posto di Leonardo ...

Calcio a 5, la corsa dell’OR Reggio Emilia si ferma in semifinale - Calcio a 5, la corsa dell’OR Reggio emilia si ferma in semifinale - REGGIO emilia – Si ferma in semifinale playoff l’avventura dell’OR Reggio emilia. Sarà il Bfc 1909 a continuare a giocare per un posto nel massimo campionato nazionale di calcio a 5. I reggiani, sconf ...