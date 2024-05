Tragico schianto in moto - Morena e Mario muoiono così | un amore finito in un attimo

Codevigo, schianto frontale con un furgoncino: morti due motociclisti, erano marito e moglie. Chi sono - Codevigo, schianto frontale con un furgoncino: morti due motociclisti, erano marito e moglie. Chi sono - Si tratta di morena Boscolo (66 anni) e Mario Mazzuccato (68 anni ... Al momento non è possibile avere un quadro completo delle cause che hanno portato al tragico impatto. Secondo alcuni testimoni ...

Marito e moglie morti in un incidente in moto: Mario e Morena si schiantano frontalmente con una famiglia in vacanza - Marito e moglie morti in un incidente in moto: Mario e morena si schiantano frontalmente con una famiglia in vacanza - Si tratta di Boscolo morena (66nni) e Mazzuccato Mario (68 anni ... Al momento non è possibile avere un quadro completo delle cause che hanno portato al tragico impatto. Secondo alcuni testimoni pare ...

Tragico incidente sul lavoro a Brindisi, operaio perde la vita - tragico incidente sul lavoro a Brindisi, operaio perde la vita - Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la città di Brindisi. Un operaio di 46 anni, originario di Latiano e identificato solo con le iniziali V.V., ha perso la vita in un incidente avvenuto nello z ...