Il Comune resta senza soldi per gli straordinari E la malamovida perde i pizzardoni

(Di domenica 19 maggio 2024) Per i fondi deglidei vigili urbani di Roma capitale si è toccato il "fondo". E così la polizia locale s'è vista costretta a chiedere a tutti i comandi di «ottimizzare le risorse umane in turno ordinario, limitando quanto possibile il ricorso a pzioni di lavoroo». Perché, come ha scritto il comandante, Mario De Sclavis, «in attesa dell'integrazione fondida parte dell'amministrazione capitolina per il 2024, non è possibile procedere all'assegnazione del Fondo Roma Capitale per il mese di maggio a favore delle unità operative» impegnate oltre il normale orario di lavoro. Ossia proprio quei turniche consentono, a fronte di una carenza di tremila agenti, di poter presidiare anche di sera le aree della movida. Anzi, la "", ...

Roma, Comune senza soldi per gli straordinari. E la malamovida perde i pizzardoni - Roma, comune senza soldi per gli straordinari. E la malamovida perde i pizzardoni - Per i fondi degli straordinari dei vigili urbani di Roma capitale si è toccato il "fondo". E così la polizia locale ...

Il Comune di Tropea sciolto per "sostegno cosca a sindaco e lista" - Il comune di Tropea sciolto per "sostegno cosca a sindaco e lista" - Sono questi alcuni dei passaggi delle motivazioni con cui il Consiglio dei Ministri ha sciolto, il 23 aprile scorso, il comune di Tropea per infiltrazioni ... sua lista in occasione del turno ...

Papa a Verona, il plauso del Comune: «Una grande squadra» - Papa a Verona, il plauso del comune: «Una grande squadra» - Quello messo in campo per la visita a Verona di Papa Francesco è stato uno sforzo organizzativo davvero eccezionale. Tantissime le Direzioni del comune ...