Va avanti tutta l’Athletico Tavullia | successo e festa

(Di domenica 19 maggio 2024) nuova real 01 NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Grossi (32’ st Ceramicoli M.), Colombaretti, Aguzzi, (1’ sts Sphendi) Loberti (1’ sts Stefanini), Giuliani, Biondi, Bracci, Boiani. All. Cipolla ATHLETICO: Ribiscini, Salvatori, Antinori (25’ st Sensoli), Marcolini, Vagnini, Principi, Giacomelli (1’ sts Pandolfi), Damiani L. (5’ pts Focarini) Cocchi (25’ st Matteucci), Morelli (1’ sts Damiani M.), Ferrini. All. Arcangeli Arbitro: Uncini di Jesi Rete: 9’ pts Sensoli Vailche vince lo spareggio contro la Nuova Real Metauro sul campo di Lucrezia. La gara si decide nei tempi supplementari dopo che i 90 di gioco si erano chiusi senza reti. Il gol decisivo che regala alla formazione di Arcangeli il passaggio in finale play off lo realizza Sensoli dopo un batti e ribatti ...

Valentino Rossi trionfa in gara-1 al Fanatec di Misano: il campione di Tavullia domina anche su 4 ruote - Valentino Rossi trionfa in gara-1 al Fanatec di Misano: il campione di tavullia domina anche su 4 ruote - Vale Bis a Misano. Grazie alla pole di Maxime Martin, protagonista anche di un grande primo turno di guida, Valentino Rossi torna sul gradino più alto del podio di Misano nella prima delle due Sprint ...

FIA WEC Spa, nuova beffa per le Ferrari. Grande la delusione per Valentino Rossi - FIA WEC Spa, nuova beffa per le Ferrari. Grande la delusione per Valentino Rossi - Il terzo round del WEC termina con le 499P del team Ferrari terza e quarta. Storico successo per Porsche mentre Valentino Rossi non scende in pista ...