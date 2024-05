Serie B - il Catanzaro ribalta il Brescia e si regala un sogno | è 4-2 al Ceravolo

Serie b - playoff. Brescia beffato ed eliminato . Ai supplementari esulta il Catanzaro Il Brescia esce dai play off nel modo più amaro e beffardo. Non è bastato alla squadra di Maran passare in vantaggio due volte per tenere stretta la vittoria necessaria per approdare in semifinale. All’ultimo istante di recupero del secondo ...

Highlights e gol Catanzaro-Brescia 4-2 : playoff Serie B 2023/2024 (VIDEO) Il video dei gol e degli Highlights di Catanzaro-Brescia, match valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B 2023/2024. Partenza in salita per i calabresi che dopo pochi minuti di gioco passano in svantaggio grazie al tap-in vincente di ...