Alessandra Celentano | Mara Maionchi ha fatto bene a chiedere a Tiziano Ferro di dimagrire

In occasione del recente lancio del suo libro intitolato «Chiamatemi maestra. Disciplina, passione, curiosità e nessuna scusa», uscito lo scorso 7 maggio 2024, Alessandra Celentano ha rilasciato un'intervista per TV Blog dove ha parlato della sua ...

Alessandra Celentano non tradirebbe mai Amici e Maria De Filippi per passare a Ballando con le stelle. La prof di danza ha detto di considerare il talent di Canale5 come una famiglia.Continua a leggere

Amici 23, Marisol Castellanos è la vincitrice della categoria ballo (VIDEO) - Amici 23, Marisol Castellanos è la vincitrice della categoria ballo (VIDEO) - Non solo. La ballerina e allieva della maestra alessandra celentano si è aggiudicata sia il Premio della Critica che il Premio Marlù. Marisol trionfa nella categoria ballo di Amici 23 Marisol ...

Sarah sorprende tutti, Mida "meno fortunato" : le pagelle di Amici - Sarah sorprende tutti, Mida "meno fortunato" : le pagelle di Amici - È andata in onda sabato sera la finale del serale di Amici. Ecco tutte le pagelle degli allievi del talent Si sono ufficialmente spenti i riflettori sulla 23esima edizione del serale di Amici di Maria ...

Alessandra Celentano: “Sembro stro**a e cattiva ma dico la verità. Non tradirei mai Amici e Maria De Filippi” - alessandra celentano: “Sembro stro**a e cattiva ma dico la verità. Non tradirei mai Amici e Maria De Filippi” - alessandra celentano non tradirebbe mai Amici e Maria De Filippi per passare a Ballando con le stelle. La prof di danza ha detto di considerare il talent di Canale5 come una famiglia.