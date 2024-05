Gerusalemme - proteste per chiedere voto

(Di domenica 19 maggio 2024) 10.43 Una ventina di persone ha bloccato l'ingresso viario principale dichiedendo elezioni anticipate. Lo hanno riferito i media aggiungendo che i manifestanti hanno posto in mezzo alla strada per bloccarla un'urna elettorale. Secondo le stesse fonti, la polizia ha dichiarato la manifestazione 'non autorizzata' e ha cominciato a disperdere i manifestanti. Si sono verificati anche piccoli tafferugli tra automobilisti e dimostranti.

Non c’è pace per l’ Unrwa , l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi . Dopo le accuse del governo di Benjamin Netanyahu in merito a una presunta – e già smentita – collusione dell’organizzazione Onu con i ...

Israele, manifestazione di protesta a Gerusalemme per chiedere nuove elezioni

Ora Netanyahu è assediato dai generali nel gabinetto di guerra. E il Paese sta con l'esercito - Ora Netanyahu è assediato dai generali nel gabinetto di guerra. E il Paese sta con l'esercito - gerusalemme - I generali. Anzi ... Nonostante gli errori di strategia, le miopie dell’intelligence, i buchi nella catena di comando che hanno portato al disastro del 7 ottobre e riconosciuti dagli ...

Il Papa a Verona, l'abbraccio con un israeliano e un palestinese che hanno perso parenti in guerra - Il Papa a Verona, l'abbraccio con un israeliano e un palestinese che hanno perso parenti in guerra - Papa Francesco è arrivato all'Arena di Verona, per prendere parte all'evento "Arena di pace". Oltre 10mila persone lo salutano con applausi. L'arrivo del Pontefice ha "interrotto" il discorso che ...