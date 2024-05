Le idee a posto Ecco perché l’Europa rischia di diventare l’arena di un conflitto che non ha saputo fermare

Milan, tentazione Fonseca: l'ex Roma in pole per la panchina - Roma news - Milan, tentazione Fonseca: l'ex Roma in pole per la panchina - Roma news - Nella rosa di nomi infinita per il dopo Pioli, spunta la candidatura di un'ex Roma: in pole per la panchina del Milan infatti, al momento c'è Paulo Fonseca Foto Tedeschi MILAN NUOVO ALLENATORE – Da se ...