La Dogana blocca le Fiat Topolino nel porto di Livorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Neldisonote da giorni 134. Sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle Dogane perché ” colpevoli” di esporre sulle fiancate piccoli adesivi della bandiera tricolore. Un “inganno” o meglio una “fallace indicazione di provenienza” secondo la legge sull’Italian sounding visto che le micro-car, tutte rigorosamente elettriche e diffuse tra i giovanissimi perchè per guidarle basta avere compiuto 14 anni, sono sbarcate da nave container che le ha prelevate dall’impianto Psa in Marocco. In sostanza le 134rappresentano agli occhi del governo una sorta di caso “Parmesan” a quattro ruote. Come era avvenuto poche settimane fa con il crossover “Alfa Milano”, prodotto in Polonia e costretto a cambiare nome in “Junior”. O la ...

