Finale Amici 23 - tutti i premi consegnati | Mariso - Pet -t, Hol -en, Du -tin, cosa hanno vinto

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 19 maggio 2024) A vincere23, durante laandata in onda ieri, sabato 18 maggio in diretta, è stata la giovane cantante Sarah Toscano, allieva di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Tuttavia, nel corso dell' ultimo Sarale, anche altri concorrentiottenuto deinel corso delladi23 Come di consueto, alcuni dei sei finalisti di23ottenuto nel corso della serata dedicata alladel Serale diversie riconoscimenti degni di nota. A consegnare isono stati giornalisti, esperti di musica, ma non sono mancati i riconoscimenti dei social, quindi da parte del pubblico di spettatori. I ...