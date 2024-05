Precedenti Inter-Lazio | una classicissima alla fine della stagione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)si gioca alle 18 come festa scudetto, con la consegnacoppa al terminepartita: iindicano come spesso questa partita ha completato lao quasi. I– Quello di oggi sarà l’numero 91 in casa. All’elenco non fanno parte tre gare che, per calendario, erano “ne” ma in realtà si giocavano in campo neutro. La finale di Coppa UEFA del 6 maggio 1998 (vinta dall’3-0 a Parigi) e quella di Supercoppa Italiana dell’8 agosto 2009 (vinta 1-2 da Pechino) sono quelle lontane nel tempo, poi c’è l’ultima in assoluto. Ossia la semifinale sempre di Supercoppa Italiana dello scorso 19 gennaio, con i gol ...