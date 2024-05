Si riparta subito all’insegna della compattezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) Oltre a un campionato dominato collezionando record il capolavoro di questo Cesena è stato anche un altro: il sapere stare sul pezzo con determinazione feroce anche dopo che il torneo era stato vinto. Una mentalità che non ha concesso nemmeno un attimo di rilassamento neanche quando sarebbe stato naturale. Invece prima caccia al record di punti uguagliando quello del Catanzaro, adesso alla Supercoppa. Il Cesena mentalmente non ha mai ceduto un momento, tantissimi meriti a Toscano che ha saputo continuamente stimolare il gruppo. E non è successo a nessuno; sia il Mantova che la Juve Stabia dopo la B hanno diminuito il ritmo. Il Cesena no, sempre presente anche dopo aver ottenuto la promozione già il 30 marzo. Questa è stata un’altra ricchezza di stagione, preziosissima. Ora occorre che il futuro venga tracciato in fretta, con linee chiare, si è già perso il vantaggio temporale ...