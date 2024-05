Tavazzano con Villavesco - operaio muore schiacciato da un trattore tagliaerba

(Di domenica 19 maggio 2024)con(Lodi) – Si ribalta col trattorinoe resta, 63enne perde la vita. Tragedia alle 8.50 acon, in provincia di Lodi. L'allarme per un soccorso d’urgenza, un infortunio sul lavoro, è arrivato da viale Rimembranze, strada secondaria a fondo chiuso della frazione died è esterna rispetto al centro del paese. Si trova nelle vicinanze della strada provinciale 218, nella zona del cimitero. Per cause al vaglio dei carabinieri e dell’Agenzia di tutela della salute, sembra che un uomo stesse guidando un trattorino per tagliare l'erba. Poi qualcosa è andato storto, nel tentativo di caricare il mezzo su un camion per il trasporto. C'è stato un ribaltamento e il 63enne purtroppo è rimasto ...

