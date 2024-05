(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Nell’ultima apparizione casalinga della stagione, ilindossa il suo miglior vestito e travolge con un netto 3-1 il Milan portando a casa tre punti che tengono viva la fiammella della speranza della qualificazione alla prossima Conference League. A fare la differenza sono state le differenti motivazioni e la maggiore cattiveria agonistica dei granata che, pur lasciando a tratti il pallino del gioco ai rossoneri hcolpito con cinismo con l’incornata di Zapata al 26’ per poi raddoppiare prima dell’intervallo con un altro colpo di testa vincente di Ilic. A inizio ripresa l’ex di serata Rodriguez ha quindi calato il tris con una staffilata che si è incastonata sotto l’incrocio dei pali. Finito sotto 3-0, il Milan ha quindi provato a reagire con i cambi di Pioli e il rigore trasformato da Bennacer, ma non ...

Torino, Juric: "Vogliamo arrivare in Europa. A fine anno lascio" - torino, juric: "Vogliamo arrivare in Europa. A fine anno lascio" - torino, 19 maggio 2024 – Nell’ultima apparizione casalinga ... A fine gara, il tecnico dei granata Ivan juric ha elogiato la prestazione dei suoi e in particolare di Rodriguez ma ha di fatto ...

Juric: “Rodriguez è speciale, ha fatto un golazo, col Milan abbiamo fatto una bella gara” - juric: “Rodriguez è speciale, ha fatto un golazo, col Milan abbiamo fatto una bella gara” - Il tecnico del torino Ivan juric ha di fatto ufficializzato il suo addio ai granata a fine stagione. Ivan juric ha commentato torino-Milan ed in generale la stagione della sua squadra ai microfoni di ...

Torino, Rodriguez: “Sono rimasto per Juric, con l’Atalanta per vincere” - torino, Rodriguez: “Sono rimasto per juric, con l’Atalanta per vincere” - La vittoria per 3-1 nei confronti del Milan ha permesso al torino di continuare a credere nella corsa all'Europa, per la quale tutto dipenderà dalla ...